Der nächste Blutspendetermin ist am Mittwoch, 7. Juli, 16.30 bis 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in der Godramsteiner Hauptstraße 58. Das DRK bittet um Spenden, da in den kommenden Monaten Knappheit droht. Terminreservierung über terminreservierung.blutspendedienst-west.de, die Blutspende-App oder die Hotline 0800 1194911 wird dringend empfohlen.