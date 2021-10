Der nächste Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes ist am Donnerstag, 21. Oktober, von 16.30 bis 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Mörlheim. Wie das DRK mitteilt, können auch Geimpfte und Corona-Genesene Blut spenden. Haben Geimpfte keine Impfreaktionen zu beklagen, kann am Folgetag schon wieder Blut gespendet werden. Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, müssen bis vier Wochen nach Ausheilung warten, bevor Sie wieder Blut spenden dürfen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung gibt’s online unter www.drk-blutspende.de/blutspendetermine.