Da nach den Lockerungen auch in den Krankenhäusern wieder vermehrt Operationen durchgeführt werden, besteht derzeit ein großer Bedarf an Blutkonserven. Kalendertäglich werden in Deutschland rund 15.000 Blutspenden benötigt, um die Patientinnen und Patienten in den Kliniken, Krankenhäusern und Arztpraxen zu versorgen.

Erstmals werden Spender gebeten, im Vorfeld online eine Spendezeit zu vereinbaren. Durch die Terminreservierung sollen die Abläufe verbessert und unnötige Wartezeiten vermieden werden. Termine können gebucht werden über die DRK-Blutspende-App, die Website www.spenderservice.net oder www.drk-blutspendedienstwest.de. Spender, die nicht über ein App-taugliches Handy oder einen Computer verfügen, haben die Möglichkeit sich über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11 Termine reservieren zu lassen. Natürlich sind neben den langjährigen Spendern auch Erstspender willkommen.