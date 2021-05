Auch während der Corona-Pandemie werden Blutspenden dringend benötigt. Deshalb sind Blutspendetermine unter den üblichen Hygieneregeln möglich. Nach einer Corona-Impfung ist nach 24 Stunden eine Blutspende wieder möglich, sofern keine grippeähnlichen Symptome bestehen, so das DRK, das zu einem Blutspendetermin am Donnerstag, 20. Mai, von 16.30 bis 20.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus in Mörlheim, Mörlheimer Hauptstraße 17, einlädt. Termine können bis spätestens Mittwoch um 17 Uhr reserviert werden im Internet unter www.terminreservierung.blutspendedienst-west.de, über die kostenlose DRK-Blutspende-App oder über die Hotline 0800 11 949 11. Ohne Reservierung müsse mit längeren Wartezeiten im Freien gerechnet werden.