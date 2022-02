Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag einen Strauß Blumen vor dem Eingang der Polizei-Inspektion in der Landauer Paul-von-Denis-Straße niedergelegt. Die Geste der Solidarität und Anteilnahme habe sie berührt, teilt die Polizei mit. „Gerade nach dem schlimmen Ereignis der letzten Tage wissen wir dieses Mitgefühl zu schätzen.“ In der Nacht zu Montag sollen Wilderer eine 24-jährige Polizeianwärterin und ihren 29-jährigen Kollegen bei Ulmet im Kreis Kusel erschossen haben.

Gedenkminute

Die Gewerkschaft der Polizei bittet alle Polizisten und auch die Bürger, sich am Freitag, 4. Februar, um 10 Uhr an der Schweigeminute „zum Gedenken an unsere ermordete Kollegin Yasmin und an unseren ermordeten Kollegen Alexander zu beteiligen“. Polizistin oder Polizist werde man, weil man Menschen helfen wolle, weil man etwas Gutes bewirken wolle, weil man für Recht und Ordnung sorgen und so einen Beitrag leisten wolle, die Welt und die Gesellschaft ein Stück besser zu machen, heißt es in der Mitteilung der Gewerkschaft. „Yasmin und Alexander haben ihren vollen persönlichen Einsatz im Dienst für die Menschen in unserem Land mit ihrem Leben bezahlt. Beide hatten ihr ganzes Leben noch vor sich.“