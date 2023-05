Die Stadt Landau hat im Februar und März an elf Tagen die Geschwindigkeit im Straßenverkehr kontrolliert und dabei fast 700 Verstöße registriert.

Bis zum 26. April kamen weitere sechs Tage dazu, an denen in der Stadt und in Stadtdörfern geblitzt wurde. In 638 Fällen hat die Stadt eine Verwarnung ausgesprochen, 49 Fahrer müssen mit einem Bußgeldbescheid über mindestens 60 Euro rechnen. Sieben Fahrer trifft das ebenfalls, sie waren mit dem Handy zugange.

„An vielen Stellen der Stadt wird zu schnell gefahren“, sagte Beigeordneter Lukas Hartmann, als die erste Bilanz im Mobilitätsausschuss vorgestellt wurde. Das sehen offenbar auch viele Bürger so, denn laut Verwaltung hat das Ordnungsamt keine Probleme, Überwachungskameras auf privaten Grundstücken aufzustellen. Oft reagiere die Behörde sogar auf Hinweise von Bürgern und Ortsvorstehern.

Von Motorrad bis Lkw

Nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Ortsteilen werden Tempo-Überschreitungen geahndet. Die Verwaltung hat 160 mögliche Messpunkte ausgemacht. Landaus Straßen erstrecken sich über 250 Kilometer. Erfasst würden alle Kraftfahrzeuge, vom Motorrad über Busse bis zu Lkw, erläuterte Anna Kästner, Abteilungsleiterin Straßenverkehr. Laut Hartmann wird in Tempo-30-Zonen häufiger schneller gefahren als im Tempo-50-Bereich.

Das Ordnungsamt setzt auf mobile Messgeräte, die derzeit von einem Dienstleister gestellt werden. Die Verwaltung hatte sich darauf verständigt, statt eine teure Messtechnik anzuschaffen zunächst zwei Jahre lang verschiedene Angebote im praktischen Betrieb zu testen.

Seit 1. Februar überwacht in Landau nicht mehr die Polizei den fließenden Verkehr, sondern die Stadt hat die Temposünder selbst im Blick. Das übernehmen zwei dafür geschulte Mitarbeiter des Ordnungsamts.

Info

Unter www.landau.de/blitzen kündigt die Stadt wochenweise an, an welchen Tagen geblitzt wird.