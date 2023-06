Die Polizei hat am Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils Radarkontrollen über mehrere Stunden durchgeführt. Wie die Beamten mitteilen, wurden fast 6000 Fahrzeuge gemessen. Es wurden 872 Verwarngelder verhängt (bis zu 20 Stundenkilometer zu schnell) und 61 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Fahrverbote wurden keine ausgesprochen. Somit waren an diesen drei Messtagen 15,6 Prozent der Fahrenden zu schnell unterwegs, informiert die Polizei. In der Ortsdurchfahrt gilt Tempo 30. Die Beamten haben die Strecke wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens in den Dörfern im Zuge der aktuellen B10-Baustelle zwischen Birkweiler und Annweiler kontrolliert. Die Anwohner beschweren sich wegen zu hoher Geschwindigkeiten vor ihren Haustüren. Die Polizei kündigt weitere Messungen an.