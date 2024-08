Wie wird ein Dromedar gefüttert? Oder wie werden Otter untersucht? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, ist bei einer Führung hinter die Kulissen des Landauer Zoos genau richtig.

Von Flötenvogel bis zum asiatischen Kurzkrallenotter, vom Nördlichen Riesenborkenkletterer bis zum Südlichen Streifengnu: Was ganz klein im Jahre 1914 mit einem kleinen Gehege und einem Vogelhaus losging, hat sich in 120 Jahren Zoogeschichte zu einer Bühne ganz besonderer Tierarten entwickelt. Denn ob zu Wasser, Land oder Luft, im Zoo Landau können Sie einen Blick auf interessante Spezies werfen, die rund um die Weltkugel existieren. Und jeder einzelne der tierischen Stars muss natürlich angepasst gefüttert, gepflegt und aufgezogen werden. Erst in diesem Sommer kam das Dromedarstutfohlen Malika zur Welt, das mittlerweile als einer der Publikumslieblinge gilt.

Die RHEINPFALZ ermöglicht Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, einen Blick hinter die Kulissen des Landauer Zoos zu werfen. Direktor Jens-Ove Heckel steht während einer Führung mit Rat und Tat zur Seite und gewährt Einblick in die tägliche Arbeit, den ein regulärer Besucher nicht so einfach bekommt. So werden Sie auch durch die Futterlager, die Futterküche und die Zooschule gehen sowie einen der tierärztlichen Behandlungsräume begutachten können.

Anmeldung

Die Führung durch den Landauer Zoo findet am Freitag, den 9. August, statt. 20 Teilnehmer können dabei sein. Empfohlen ist die Führung für Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren, damit sie für alle Teilnehmer gleich interessant gestaltet werden kann. Eine Anmeldung ist via E-Mail an redlan@rheinpfalz.de einzureichen mit dem Stichwirt „Zoo“. Bitte geben Sie die vollen Namen der Teilnehmer, den Wohnort sowie eine Rufnummer für Rückfragen an. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 7. August um 12 Uhr. Bei mehr als 20 Teilnehmern entscheidet das Los. Die Gewinner werden via E-Mail benachrichtigt.