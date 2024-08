Die nächste RHEINPFALZ-Sommeraktion ermöglich einen Blick hinter die Kulissen der Polizeidirektion Landau. Die Aktion ist am Mittwochnachmittag, 21. August, im Polizeigebäude in der Paul-von-Denis-Straße 5 geplant. Die Polizei führt maximal 20 Personen (in zwei Gruppen mit jeweils zehn Personen) durch ihre Räumlichkeiten. Gezeigt wird unter anderem auch der neue E-Streifenwagen. Ebenfalls auf dem Programm steht eine Kurzpräsentation mit dem Sachbereich 15, der die Besucher über das Thema Schockanrufe informieren wird. Insgesamt soll die Führung rund anderthalb Stunden dauern. Wer Interesse an der Aktion hat, meldet sich bitte bis Montag, 19. August, 10 Uhr, per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de mit dem Stichwort „Polizei“ für die Führung an. Bitte geben Sie Ihren Namen, Wohnort und Ihre Telefonnummer an. Bei mehr als 20 Einsendungen entscheidet das Los. Wir benachrichtigen die Gewinner per E-Mail, die dann alle weiteren Informationen erhalten.