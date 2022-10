Die Inzidenzen steigen, sie liegen teils schon wieder über 1000. Aber die Zukunft der Impfzentren ist ungewiss. Das Land hat eine Finanzierung bisher nur bis zum Jahresende zugesagt. Aber das sei nur ein Teil der Probleme, so die Verwaltungschefs der Südpfalz.

Die Landräte Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) und Fritz Brechtel (Germersheim) sowie der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch haben laut gemeinsamer Pressemitteilung bei einem Arbeitstreffen auf die „sehr herausfordernde“ Gesamtlage der Kommunen verwiesen – und dabei war die Energiekrise noch nicht einmal Thema.

Entgegen anderslautender Ankündigungen des Landes, die Impfzentren dauerhaft zu unterstützen, sei deren Finanzierung bislang nur bis Ende des Jahres gesichert. Hier fordern die drei Verwaltungschefs rasch Klärung, um Arbeitsverträge verlängern zu können oder rechtzeitig alternative Einsatzmöglichkeiten für das bewährte Personal zu definieren.

„Müssen Mitarbeiter halten“

„Wir benötigen sehr rasch Finanzierungszusagen des Landes, sonst besteht die Gefahr, dass die mit Zeitverträgen eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich anderweitig orientieren“, so die Verwaltungschefs. Sie verweisen auf die drastisch steigenden Inzidenzen und rechnen mit einer neuerlichen Infektionswelle. Das wiederum werde den Impfbedarf steigern, zumal die neuen hochwirksamen Impfstoffe vorhanden seien.

Hirsch, Seefeldt und Brechtel sehen mit Sorge, dass die Inzidenzen (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) teilweise bereits wieder über 1000 liegen, mit deutlich steigender Tendenz. Sie rufen alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, möglichst wieder mehr Vorsicht walten zu lassen, um eine Infizierung zu vermeiden. Glücklicherweise verliefen die meisten Infektionen eher mild. Doch Personalausfälle durch Corona-Infektionen würden für Wirtschaft, Verwaltung und soziale Einrichtungen zunehmend zum Problem.

Krankenhauspersonal hoch belastet

Aktuell würden sehr viele Patienten mit einer Corona-Infektion in den Krankenhäusern der Südpfalz versorgt, oftmals mit Covid als Nebendiagnose. Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Patienten auf den Intensivstationen sei noch geringer als in der Winterwelle 2021/2022, nehme aber zu. Die Mehrbelastung für das Krankenhauspersonal aus dem Doppelbetrieb der Versorgung von Covid-Patienten und Nicht-Covid-Patienten sei immens. Hinzu kämen erhebliche Ausfälle bei den Mitarbeitenden. „Die Politik darf unsere Krankenhäuser nicht im Stich lassen“, so die Verwaltungschefs. Sie fordern auch Ausgleichszahlungen für die Krankenhäuser.