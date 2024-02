Klarstellungen sind ja meist ein notwendiges Übel für eine Zeitung. Wenn sich die Reaktion an die eigene Nase fassen muss, weil sie etwas Missverständliches veröffentlicht hat. In diesem Fall geht es auch darum, Missverständnissen vorzubeugen. Hier ist es uns aber eine große Freude, diese Klarstellung in die Welt zu tragen. Nach unserem Artikel „Stadtrat will Chrupalla-Auftritt verhindern – AfD kündigt Widerstand an“, in dem Andreas Bleck für die AfD-Bundestagsfraktion ankündigte, mit allen Mitteln gegen die von der Stadt Annweiler geplante Kündigung des Hohenstaufensaal wegen des Auftritts von AfD-Chef Tino Chrupalla vorgehen zu wollen, meldete sich ein Herr Bleck bei der Redaktion. Nicht der AfD-Bleck, sondern ein Landauer Bleck, Oberarzt am Vinzentius-Krankenhaus. Mit dem Landesgruppensprecher der AfD „teile ich – LEIDER – zwei Aspekte: den gleichen Nachnamen und die Tätigkeit als Fußball-Schiedsrichter“, so der hiesige Thomas Bleck. Das sei aber auch das einzige. Mit besagtem Andreas Bleck sei er „weder verwandt noch verschwägert“. Und vor allem teile er dessen zitierte Darstellungen in keiner Weise. Jener AfD-Bleck hatte der Trifelsstadt vorgeworfen, „antidemokratische und ungesetzliche Mittel“ einzusetzen, die „Ausdruck der völligen Hilflosigkeit und Ohnmacht des Parteienkartells“ seien. Das sieht der Oberarzt-Bleck ganz anders: „Ich freue mich über die Entscheidung des Annweilerer Stadtrates sehr und wünsche diesem im zu erwartenden Rechtsstreit mit der AfD viel Erfolg!“ Seine Haltung und Position zu dieser Partei unterstreicht er mit diesen Worten: „Als langjähriger Mitarbeiter eines katholischen Krankenhauses in Landau und auch als Privatperson stehe ich voll und ganz hinter der gestern von der Deutschen Bischofskonferenz heraus gegebenen Pressemitteilung „Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar“. In diesem Sinne: Bitte nicht verwechseln! Bleck ist nicht gleich Bleck.