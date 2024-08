Auf dem Gebiet des Landkreises SÜW ist bei einem Rind die Blauzungenkrankheit (BTV) nachgewiesen worden. Das sei in der Region der erste Fall dieser anzeigepflichtigen Tierseuche, wie die Kreise SÜW, Germersheim, Bad Dürkheim sowie der Rhein-Pfalz-Kreis, die im Tierseuchenverbund Rheinpfalz zusammengeschlossen sind, gemeinsam mitteilen. Die Krankheit betrifft ausschließlich Wiederkäuer und Kameliden. Zu Letztgenannten zählen unter anderem Kamele, Lamas und Alpakas. Erkrankte Tiere zeigen verschiedene Symptome, von Fieber über Entzündungen bis zu einer blau verfärbten Zunge. „Am schlimmsten trifft es meist Schafe, sie versterben sehr häufig an der Krankheit“, heißt es in der Mitteilung. Das Virus werde hauptsächlich von einer bestimmten Stechmückenart, den Gnitzen, übertragen. Da diese bei feucht-heißem Wetter am aktivsten seien, trete auch die Blauzungenkrankheit verstärkt im Sommer auf. Die Veterinäre des Tierseuchenverbundes weisen auf die Impfempfehlung des Friedrich-Loeffler-Instituts hin. Aus Gründen des Tierwohls sollten Schafe, Rinder, Ziegen, gehaltene Wild-Wiederkäuer sowie Kameliden gegen das auslösende Virus geimpft werden. Dies sei der einzig wirksame Schutz gegen eine schwere Verlaufsform.

Die Kreise betonen, dass das Virus für Menschen nicht gefährlich sei. „Auch Milch oder Fleisch sowie daraus hergestellte Produkte von mit dem Virus befallenen Tieren sind für Menschen nicht gefährlich.“ Am Dienstag war die Blauzungenkrankheit in der Südwestpfalz angekommen, wo sie bei zwei Schafherden nachgewiesen wurde. In Rheinland-Pfalz wurde das Virus erstmals Anfang Mai im Kreis Bitburg festgestellt. Mittlerweile habe ganz Deutschland seinen BTV-Freiheitsstatus verloren, heißt es in der Mitteilung der vier Kreise.