Was hat es denn mit diesem blauen Kleinwagen mit GER-Kennzeichen auf sich, der seit Tagen an einem Waldweg an der Straße zwischen Klingenmünster und Münchweiler steht? Das fragte sich so mancher Passant. Die Antwort: Der Wagen hatte eine Panne, wie die Polizei auf Anfrage berichtet, die mit dem Halter Kontakt aufgenommen hat. Die Besitzer hatten es bislang nicht geschafft, den Wagen abschleppen zu lassen. Mittlerweile sei er aber weg, so die Auskunft der Polizei am Dienstagvormittag.