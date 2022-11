Sind die Gemeinde Wilgartswiesen und vor allem ihre beiden abgelegenen Annexen für einen Blackout – also einen länger andauernden Stromausfall – und dessen Folgen gerüstet? Diese Frage stellte sich der Gemeinderat, nachdem bereits einige Vorkehrungen in den Orten in die Wege geleitet wurden. Die Muttergemeinde habe sich bevorratet, beispielsweise 800 Liter Heizöl gekauft, berichtete Ortsbürgermeister Manfred Schoch. In einem Notfall sollten Bürger zuerst die Feuerwehrhäuser ansteuern. Von dort aus werde alles koordiniert, etwa wo Wärmeinseln zu finden sind. In Wilgartswiesen ist dafür die Falkenburghalle angedacht.

Und wie andere Kommunen, appelliert auch die Wilgartswiesener Gemeindeführung an ihre Bürger, selbst für einen Notvorrat zu sorgen. Streichhölzer, Konserven und Co. sollten immer im Haushalt sein.

Die Lage in den beiden Annexen

Aber wie sieht es in den abgeschiedenen Waldsiedlungen aus? Hofstätten habe einen Probelauf mit Notstromaggregat im Dorfgemeinschaftshaus bereits durchlaufen, meldete die Annexe. Eine Notversorgung sei dort und im Feuerwehrhaus möglich. Allerdings brauche das Aggregat viel Benzin. Der Tank sei voll, und es gebe einen 20-Liter-Reservekanister. Aber bei Volllast sei der Sprit nach vier Stunden alle, hieß es aus dem höchsten Sackgassendorf der Pfalz. Normalerweise sorge die Feuerwehr der Verbandsgemeinde für Nachschub. Das könnte allerdings schwierig werden, wenn die Straßen nicht befahrbar sind. Beim letzten Stromausfall in Hofstätten lag 25 bis 30 Zentimeter Neuschnee.

In Hermersbergerhof ist angedacht, die leerstehende Gaststätte als Wärmeinsel für den Notfall zu nutzen. Dort gebe es auch einen Kachelofen und eine Großküche. Allerdings muss die Ortsspitze dies noch mit dem Eigentümer abklären, sagte Ortsvorsteherin Vera Schmitt zur Lage in der höchstgelegenen Siedlung der Pfalz. Bei der Feuerwehr soll in den nächsten Tagen ein Notstromaggregat eintreffen.