Der Freundeskreis Blühendes Landau hat den Landauern zum Abschied drei Ginkgobäume geschenkt. Sie wurden an der neuen Merowingerbrücke im Süden der Stadt gepflanzt. Es war nach 15 Jahren die letzte Handlung der Vereinsvertreter. Oberbürgermeister Dominik Geißler dankte dem Freundeskreis für den unermüdlichen Einsatz vor und während der Landesgartenschau im Jahr 2015. Er habe die Stadt grüner, bunter und damit liebenswerter gemacht. Der Verein war 2011 ins Leben gerufen worden. Seit Abschluss der Gartenschau ließ er die Stadt mit unzähligen gespendeten Blumen, Bäumen und anderen Pflanzen sprichwörtlich blühen. Auch Spielgeräte, Bänke, Hochbeete spendete der Verein. Markante Beispiele für sein Wirken sind das von ihm ins Leben gerufene Südparkfest, die großen Blumenkübel in den Straßen sowie die neue Fontäne im Schwanenweiher.