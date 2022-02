Die katholische Kirche erhält nicht 6,45 Milliarden Euro aus Staatsleistungen. Das war in einem Leserbrief behauptet worden. Dekan Axel Brecht weist auf den Unterschied zwischen Staatsleistungen und Kirchensteuer hin.

Denn die rund 6,45 Milliarden Euro hatte die katholische Kirche im Jahr 2020 tatsächlich erhalten – aber eben als Kirchensteuer. Diese werden zwar auch vom Staat – in diesem Fall den Finanzämtern – erhoben, sind aber keine Staatsleistungen, da sie von den Kirchenmitgliedern direkt kommen. Die Staatsleistungen hingegen sind direkte staatliche Zuwendungen an die Kirchen, teilt die Deutsche Bischofskonferenz mit. Die Staatsleistungen haben ihren Ursprung im 19. Jahrhundert und sind Zuwendungen unter anderem für die Ausbildung, Besoldung und Versorgung der Geistlichen, aber auch anderer Kirchenbediensteter sowie für den Bauunterhalt kirchlicher Gebäude, heißt es weiter bei der Bischofskonferenz. Die Kirche würde sich einer Ablösung der Ansprüche gegenüber dem Staat nicht verschließen, aber es habe wegen der zu erwartenden Kosten noch keine Initiative des Bundes dazu gegeben, heißt es weiter seitens der Bischofskonferenz. Jährlich erhält das Bistum Speyer laut Dekan Brecht rund neun Millionen Euro an Staatsleistungen, bundesweit werden 548 Millionen Euro gezahlt.