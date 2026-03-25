Ein ehemaliger Industriebau wird zum sozialen Treffpunkt in Bad Bergzabern – mit dem Bistro Laporello, das Kulinarik, Inklusion und Nachhaltigkeit vereint.

Das Bistro Leporello ist mehr als ein Ort, um den Hunger zu stillen. Im Zentrum für Miteinander und Nachhaltigkeit sind die Zutaten auch Toleranz, Respekt und Zusammenhalt. Kulinarische und menschliche Begegnungen sind ausdrücklich erwünscht.

Das Haus war ab 1935 eine Druckerei im Besitz der Familie Herzog und stand ab 1999 leer. 2021, mitten in der Coronapandemie, traf die protestantische Kirchengemeinde eine Entscheidung. Der sogenannte „lost place“ sollte gekauft und zu einem Zentrum des menschlichen Miteinanders werden. Anfang 2026 wurde der umgebaute Industriekomplex eingeweiht – ein Projekt, das 4,4 Millionen Euro kostete.

Soziale Anlaufpunkte

Ein Sozialkaufhaus, Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, ein Jugendraum, ein Waschsalon, eine Unterbringungsmöglichkeit für Obdachlose und Büros verschiedener sozialer Dienste beherbergt das Gebäude nun. Und im Obergeschoss das Bistro Leporello. Benannt nach einem gefalteten Heft aus einem langen Papierstreifen, der zickzackförmig zusammengelegt wird. Und als Endlosformular in der Druckerei Herzog hergestellt wurde.

An diesem sonnigen Tag ist beim Besuch der RHEINPFALZ auch die Terrasse mit rund 20 Plätzen geöffnet und gibt den Blick auf den Gastraum mit rund 60 Plätzen auf der einen Seite und die Innenstadt Bad Bergzaberns auf der anderen Seite frei. Im Gastraum gleicht kaum ein Stuhl dem anderen, ganz nach der Philosophie des Hauses, Altes wiederzuverwenden. „Wenn es heiß wird, werden wir noch Sonnenschirme brauchen“, stellt Andrea Dinger-Broda fest, die gemeinsam mit ihrem Mann Michael Broda ehrenamtlich Teil des fünfköpfigen Leitungsteams ist. Sie haben ihr Berufsleben abgeschlossen.

Kreative Speisekarte

Die Aufgaben des Teams umfassen Planung, Einrichtung, das Erstellen der Speisekarte sowie die Organisation von Veranstaltungen, um die wichtigsten Punkte zu nennen. Ein zentraler Punkt war die Erstellung der Speisekarte, die immer mal wieder angepasst werden soll und originell an Inhalte der einstigen Druckerei angepasst ist. Los geht es um 9 Uhr mit dem Frühstück im Setzkastensystem, das heißt, jeder kann sich nach seinem Geschmack zusammenstellen, was ihm schmeckt. „Wir sammeln Erfahrungen; Bowls und Wraps kommen gut an“, sagt Michael Broda zum Mittagstisch. Die Gutenberg- und die Lufft-Bowl sind nach dem Erfinder des Buchdrucks und nach Hans Lufft, der als Erster die Lutherbibel gedruckt hat, benannt. Sie sind bestückt mit bunten Zutaten der Saison.

Mittagstisch, im Leporello heißt er CMYK, das steht für die vier Grundfarben im Vierfarbendruck, gibt es von 11.30 bis 14 Uhr, auch mit wechselnden Tagesgerichten wie Schnitzel mit Pommes oder Matjes mit Kartoffeln, die auch in kleineren Portionen angeboten werden. Ab 14 Uhr werden „Kuchenträume“, hausgemachte Flammkuchen oder Snackteller in deftiger „Lettern-Vielfalt“ angeboten. Salate und Suppen, angepasst an die jeweilige Jahreszeit, gehören ebenso zum Angebot wie kreative Pommes-Variationen mit verschiedenen Dips. Angeboten wird auch ein Schülermenü.

Bemerkenswert ist das Inklusionskonzept des Bistros: Das Leporello beschäftigt drei junge Frauen als Inklusionskräfte. Jaqueline Bürger gehört zum Team der Servicekräfte und fällt durch ihre Fröhlichkeit auf, auch wenn es stressig ist. Sie ist ausgebildete Fachkraft im Gastgewerbe. „Ich habe Schwierigkeiten mit dem Kassensystem, aber ich bekomme immer Unterstützung, wenn ich etwas nicht kann, fröhlich bin ich von Natur aus“, sagt sie. Gioia Melzer ist 22 Jahre und hat eine Ausbildung zur Servicefachkraft gemacht. „Ich helfe, wo ich gebraucht werde, mir gefällt es hier“, sagt sie.

Regionale Produkte in der Küche

Die Küche des Bistros setzt auf regionale Zutaten, um Nachhaltigkeit zu fördern. Gemüse kommt aus Herxheim, der Wein stammt von Winzern der Region, und das Bier wird in Göcklingen gebraut. Michael Broda lobt den Koch Björn Reuter, der an diesem Nachmittag bereits Feierabend hat: „Er hat frische Ideen und ist innovativ“.

Neben dem gastronomischen Angebot plant das Leporello Veranstaltungen, Kunst und Kultur nach Bad Bergzabern zu bringen. Mit Ausstellungen, Musikveranstaltungen, auch mit politischen Themen und Angeboten für Kinder. Eine Tanzveranstaltung vor Kurzem sei sehr gut besucht gewesen, erzählen Brodas. „In Bad Bergzabern schlummern viele Talente“, sind sich die Brodas sicher. Auch, um dem Image Bad Bergzaberns gegenzusteuern, es sei nichts los.

Klar ist den Organisatoren jedoch, dass das Leporello betriebswirtschaftlich längerfristig Gewinn erwirtschaften muss. Denn mit den Einnahmen des gesamten Projekts, wie Vermietung der Wohnungen und den Einnahmen des Sozialkaufhauses, müssen die Schulden bezahlt werden. Brodas sind sicher, dass das gelingt. „Es wird erfolgreich sein, da steckt viel Herzblut von vielen Ehrenamtlichen drin“, sagen sie.

Info

Leporello: Öffnungszeiten Dienstag bis Samstag von 9 Uhr bis 17 Uhr, Spenden unter Stichwort „Alte Druckerei“. Empfänger: Protestantischer Kirchenbezirk, IBAN: DE 32 5485 0010 0000 0830 06 VR Bank SÜW-Wasgau

