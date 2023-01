Mit der Schreckschusspistole geballert, mit dem Springmesser gedroht, geschlagen und getreten, gelärmt, gezündelt oder auch nur die Hose verloren haben Menschen in der Silvesternacht. Die Bilanz einer Schicht, wie sie die Einsatzkräfte nicht alle Tage brauchen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen zieht eine insgesamt positive Bilanz der Silvesternacht ohne besondere Vorkommnisse. Bei der Polizei in Landau hört sich das ein wenig anders an. Die großen Katastrophen gab es nicht, aber eine Menge kleiner Ausraster. Auch die Feuerwehren in Landau und in etlichen Gemeinden im Kreis Südliche Weinstraße mussten mehrfach ausrücken.

Los geht es bereits um 23 Uhr: Da trifft eine Streife in der Schlachthofstraße in Landau auf einen 20-Jährigen, der eine Schreckschusswaffe dabei hat. Dies wertet die Polizei als Verstoß gegen das Waffengesetz. Sie leitet ein Strafverfahren ein. Um eine ungeladene (!) Schreckschusswaffe außerhalb des eigenen Grundstücks mit sich zu führen, braucht man einen Kleinen Waffenschein. Doch selbst wenn man den hat, darf man nicht mit der Waffe schießen und auch keine Feuerwerkskörper damit abfeuern.

Rauschmittel sichergestellt

Gegen 23.10 Uhr gibt es im Ostring Streit. Dabei schlägt ein noch Unbekannter einer 16-Jährigen ins Gesicht. Sie kennt den Beschuldigten nur flüchtig. Die Polizei leitet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Um 23.20 Uhr findet die Polizei bei einer Personenkontrolle in der Dammmühlstraße eine geringe Menge Cannabis. Um 23.45 Uhr findet sie bei einer weiteren Kontrolle im Horstring eine geringe Menge Amphetamin. In beiden Fällen stellen die Beamten die Rauschmittel sicher und leiten Strafverfahren ein.

Um 23.45 Uhr gibt es Streit in der Geisbachstraße im Horst zwischen einer 16-Jährigen und einem betrunkenen Mann, der neben der Haustür der jungen Frau Böller gezündet hat. Zu Straftaten kommt es nicht.

Böllerer bedroht Anwohner

Um 0.10 Uhr gibt es Ärger in der Straße Im Osterbächel in Annweiler: Ein Anwohner bittet laut Polizei seinen Nachbarn, das Feuerwerk nicht neben seinem Auto zu zünden. Der Nachbar möchte das nicht einsehen. Die Lage eskaliert, die Männer gehen aufeinander los. Dabei soll der Anzeigenerstatter geschlagen und getreten worden sein. Der Nachbar trägt Bisswunden davon. Die Polizei zeigt beide an.

Um 0.20 Uhr wirft ein Unbekannter in der Dresdener Straße im Horst in Landau Böller in den Vorgarten eines Anwohners. Der bittet den Mann, dies zu unterlassen. Daraufhin zückt dieser ein Springmesser. Der Anwohner begibt sich zwecks Deeskalation in sein Haus, der Täter flüchtet.

Um 0.21 Uhr wird der Polizei gemeldet, dass in der Landauer Straße in Offenbach Jugendliche Raketen quer schießen. Eine Streife trifft die jungen Leute nicht mehr an.

Feuerwerk setzt Hecken in Brand

Um 0.23 Uhr brennt in der Straße Im Steingebiß im Norden Lnandaus eine Hecke. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hat ein Nachbar die Hecke bereits gelöscht. Vermutlich war sie durch Feuerwerk in Brand geraten. Um 0.36 Uhr gerät in der Zweibrücker Straße in Landau durch Silvesterfeuerwerk eine Thujahecke in Brand. Ein Passant versucht, die Anwohner vor den Flammen durch Klingeln an der Haustür zu warnen. Da dies misslingt, schlägt er die Scheibe der Haustür ein. Den Heckenbrand löscht die Feuerwehr. Diese muss fünf kleinere Brände in dieser Nacht löschen.

Um 0.31 Uhr wird in der Kirchstraße in Dernbach bei einer Silvesterparty eine 18-Jährige geschlagen und beleidigt. Grund für die Auseinandersetzung war wohl, dass ein Feuerwerkskörper auf ein Auto geflogen war. Der Wagen wird nicht beschädigt. Die Polizei leitet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Um 0.47 Uhr wird der Polizei gemeldet, dass in der Rheinstraße in Landau Feuerwerk auf der Fahrbahn gezündet werden solle. Die Überprüfung durch die Streife verläuft ohne Ergebnis.

Schaufenster eingetreten

Um 1 Uhr tritt in der Marktstraße in Landau ein 44-Jähriger eine Schaufensterscheibe ein. Passanten halten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

Um 1.15 Uhr werden Menschen auf dem Rathausplatz in Landau durch das Zünden einer größeren Feuerwerksbatterie verletzt. Eine Streifenwagenbesatzung löscht mit einem Feuerlöscher die noch kokelnde Batterie.

Um 1.30 Uhr klingelt eine betrunkene 46-Jährige in der Unteren Hauptstraße in Herxheim wahllos an Haustüren. In einem Fall begibt sie sich in einen Innenhof und beleidigt die Anwohner. Danach kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei Anwohnern. Ergebnis: Alle drei Beteiligten sind leicht verletzt.

Feuerwerksmüll angesteckt

Um 1.51 Uhr wird der Polizei gemeldet, dass in der Prinz-Eugen-Straße in Böchingen eine Person den auf der Straße befindlichen Müll von Silvester zusammengeschoben und angezündet hat. Den Brand löscht die Feuerwehr.

Um 2.10 Uhr beschwert sich in der Linienstraße in Landau zwischen Ostpark und Maximilianstraße ein Anrufer über eine Silvesterparty in der Wohnung über ihm. Es sei so laut, dass beinahe „der Putz von der Decke“ fallen würde. Die Polizei ermahnt die Partygäste zur Ruhe.

Um 2.13 Uhr beschwert sich ein Anrufer darüber, dass auf dem Rathausplatz in Landau immer noch geböllert werde. Doch die Polizei hat zu viel zu tun, um dem nachzugehen.

Um 2.30 Uhr beschweren sich Anwohner Am Turmplatz in Essingen über laute Musik bei einer Silvesterparty in der Grundschulsporthalle. Die Gäste wurden zur Ruhe ermahnt.

Zwei Männer kommen in Psychiatrie

Um 2.40 Uhr rastet im Drosselweg in Queichheim bei einer familiären Silvesterparty ein 20-Jähriger aus und demoliert sein Zimmer. Er muss gefesselt und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht werden. Um 3.22 Uhr randaliert auch in der Speyerbachstraße in Landau im Horst ein 32-Jähriger und bedroht seine Mutter. Er tritt auch der Polizei gegenüber hoch aggressiv auf, bedroht und beleidigt die Beamten. Diese setzen den Taser ein, eine Elektroschock-Pistole. Danach kann der Mann widerstandslos gefesselt werden. Auch er wird in die Psychiatrie gebracht.

Um 3.40 Uhr wird die Polizei über ein streitendes Pärchen in der Reiterstraße in Landau informiert. Eine Streife muss nicht weiter einschreiten, weil es nicht zu Handgreiflichkeiten gekommen ist.

Um 9.50 Uhr wird der Polizei als letztes Überbleibsel einer ereignisreichen Silvesternacht ein schlafender Mann im Hausflur eines Mehrparteienhauses im Nordring in Landau gemeldet. Die Beamten können in Erfahrung bringen, dass der 29-Jährige diverse Kneipen besucht und irgendwann offenbar einen Filmriss hatte. Warum er weder Schuhe noch Hosen anhat, kann der Mann nicht erklären. Die Polizei bestellt ihm ein Taxi.