Der Verein der Keschdebuschwinzer lädt am Pfingstwochenende, 27. bis 29. Mai, zu Birkweiler Weinfrühling ein. Die Veranstaltung für alle Wein-, Natur-, und Kulinarikfreunde geht in ihre 15. Runde. An sechs Stationen werden die Weine von neun Birkweiler Weingütern und die Gerichte von sechs regionalen Gastronomen angeboten. Eine zwei kilometerlange Wanderung führt durch die Weinberge der bekannten Lage Keschdebusch, die durch unterschiedliche Bodenarten wie Rotliegendes mit Schiefer sowie rote und gelbe Sandsteinverwitterungsböden geprägt ist. Der Rundkurs bietet zudem einen herrlichen Ausblick über die Rheinebene. Offiziell eröffnet wird der Weinfrühling am Pfingstsamstag um 17 Uhr. Der Rundkurs ist ab dem Bahnhof Birkweiler/Siebeldingen ausgeschildert. Parkplätze sind in Birkweiler sind begrenzt vorhanden, weshalb die Anreise mit der Bahn empfohlen wird. Eine Anmeldung oder Reservierung ist nicht erforderlich.

Info



Weitere Informationen zum Birkweiler Weinfrühling gibt es unter www.weinfruehling-birkweiler.de.