„Der Ortskern in der Gemeinde soll in seiner jetzigen Form keine tiefgreifenden Veränderungen erfahren“, begründet Ortsbürgermeister Matthias Ackermann den Beschluss des Gemeinderates eine Planerin zu beauftragen. Sie soll einen Bebauungsplan für den Ortskern erstellen. Nach der 700-Jahrfeier der Gemeinde wurde Kassensturz gemacht. Neun Vereine bekommen jetzt jeweils 2000 Euro. Zur Finanzierung der Feier hatte die Gemeinde 25.000 Euro in den Topf geworfen, die nach Abzug der Kosten in die Zuwendungen für die Vereine fließen.