Weinbau ohne Schädlingsbekämpfungsmittel? In der Pfalz sei das fast unmöglich, sagt Ökotoxikologe Frank Seitz. Doch die Biozide gelangen auch ins Wasser. Seitz und sein Kollege Ricki Rosenfeld haben einen speziellen Filter gebaut. Der Prototyp ist fertig. Wie funktioniert das Teil?

Biozide, also Schädlingsbekämpfungsmittel, gelangen auf viele Weisen ins Wasser. Frank Seitz schildert einen Weg: Ein Winzer spritzt seine Reben und reinigt dann die Sprühgeräte. Das biozidhaltige Wasser läuft in den Abfluss und fließt zur Kläranlage. Dort können laut Seitz je nach Regen- und Wassermenge im Vorfluter 100 bis 1000 Gramm verschiedener Biozide gefunden werden. Die Kläranlage kann diese Stoffe nicht aus dem Wasser filtern, also landen diese über den Ablauf der Anlage in einem Bach oder Fluss. Von dort aus kann es passieren, dass sie – oder wahrscheinlicher ihre Abbauprodukte – auch zum Menschen gelangen. Beispielsweise über Versickerungen. Die Frage, die sich Seitz und sein Kollege Ricki Rosenfeld gestellt haben, lautet: Wie kann man das verhindern?

Weinbau könne man in der Pfalz nicht ohne Biozide betreiben, betont Seitz. Die beiden promovierten Umweltwissenschaftler mit dem Spezialgebiet aquatische Stressökologie haben eine Antwort gefunden. Sie wollen verhindern, dass die Biozide überhaupt ins Abwasser gelangen. Also haben sie einen Photokatalysator gebaut. Durch UV-Licht wird eine chemische Reaktion ausgelöst, durch diese werden die Pflanzenschutzmittel abgebaut. Die Abwässer laufen dabei durch mehrere Filter. Die übrigbleibenden Abbauprodukte seien unbedenklich, betonen die beiden Landauer Forscher.

Aus Prototyp soll massenfähiges Produkt werden

Der Prototyp ist seit einigen Wochen fertig und läuft im Testbetrieb, die Ergebnisse seien gut, betonen die Wissenschaftler von der Landauer Uni. Ein Beispiel: Beim Pilzvernichtungsmittel Myclobutanil wurden nach 24 Stunden Behandlung im Prototypen knapp 75 Prozent des Mittels abgebaut. Die Laborbedingungen unterschieden sich dabei nicht von der Realität: Winzer könnten auf dem Waschplatz des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum in Neustadt ihre Geräte reinigen und die Abwässer zur Verfügung stellen. Diese echten Abwässer seien genutzt worden.

Der nächste Schritt sei nun, den Prototypen zur Marktreife weiterzuentwickeln. Das Gerät sieht noch klobig und unpraktikabel aus – darum werde sich ein Anlagenbauer kümmern. Das Bedienfeld ist komplex und nicht nutzerfreundlich gestaltet – da gehen die beiden noch mal ran. Das Ziel: „Abwasserschlauch anschließen, einschalten, nach der Katalyse Wasser abführen, fertig“, sagt Rosenfeld. Er schätzt, dass dies in den nächsten ein bis zwei Jahren der Fall sein wird. Das Gerät soll dank Solarzellen und Akkus völlig energieautark funktionieren, betont Seitz.

Auch in Landwirtschaft und Gärtnereien nutzbar

Das Entwickler-Duo hatte bereits Ende der Nuller-Jahre die Idee für diesen Katalysator. Die eigentliche Arbeit daran habe 2016 begonnen, seit 2017 wird das Projekt Photopur mit Mitteln aus dem Efre-Fonds der EU gefördert, sagt Seitz. Beide gehen davon aus, dass die Markteinführung funktionieren wird. Denn: Einsetzbar sei er schließlich nicht nur im Weinbau, sondern generell in allen landwirtschaftlichen Betrieben sowie in Gärtnereien. Dazu soll noch ein Siegel entwickelt werden, mit dem der Betrieb sich schmücken kann – so soll der Betrieb mit seinem Bekenntnis zum Umweltschutz auch werben können.