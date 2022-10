Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) wird wohl auch künftig nicht den ganzen Oktober hindurch wöchentlich die Biomüll-Tonne leeren. Das geht aus einer Mitteilung des Betriebs hervor. Die Abholung pausiert erstmals in der Woche vom 10. Oktober.

Vor über einem Jahr hatte der EWL angekündigt, eine wöchentliche Leerung der Biotonnen zu prüfen. Das hatten die Landauer Freien Wähler und Bürger gefordert. Denn gerade im Herbst gebe es viel Laub, das man entsorgen müsse – gerade dann sei eine wöchentliche Leerung sinnvoll, lautet das Argument. Ein Ergebnis liegt nun vor, aber eine Lösung nicht: Die vom EWL in Auftrag gegebene Potenzialstudie habe nämlich gezeigt, dass eine wöchentliche Abholung des Biomülls keine optimale Lösung sei, sagt EWL-Verwaltungsratsvorsitzender Maximilian Ingenthron. „Laub und Gehölz zusammen in einer Tonne lässt sich nicht optimal weiterverarbeiten, da Gehölz für eine Vergärung ungeeigneter ist. Wir werden daher weitere Möglichkeiten untersuchen“, sagt der Bürgermeister. „Das Thema ist komplex.“ Zu den Ideen zählten Laubsäcke ebenso wie dezentrale Plätze zur Anlieferung von Laub oder Gehölz. „Unser Ziel ist es, eine möglichst passgenaue Lösung für die Bedarfe der Landauer Haushalte zu finden“, so Ingenthron weiter. Die Prüfung wird also verlängert.