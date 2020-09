Ab Montag leert der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) die Biotonnen wieder im 14-tägigen Rhythmus. Das teilt der EWL mit. Zwischen Juni und September wird der Biomüll wöchentlich abgeholt. Denn in dieser Zeit falle mehr Biomüll an, zudem entwickelten sich schneller unangenehme Gerüche in der Biotonne. In diesem Zusammenhang weist der EWL darauf hin, dass laut Studien in der Restmülltonne zu viel Biomüll lande.