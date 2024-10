Außerplanmäßig noch bis Ende November wird die Biotonne in Landau vom Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL) geleert. Auch aus diesem Anlass informiert der Betrieb, was hinein darf.

Das Laub aus dem Garten sowie weiterer Grünschnitt dürfe grundsätzlich in die Biotonne, informiert EWL-Abfallberater Andreas Fischer, aber mit Bedacht. Der Betrieb bittet darum, darauf zu achten, dass „keine Störstoffe wie Zigarettenstummel oder Hundekot“ mit in die Biotonne gelangen. Die gehörten nämlich in die Restmülltonne, betont Fischer. Ist das Laub beim Zusammenfegen schon gut getrocknet, kann es direkt lose in die Biotonne und nicht stark zusammengepresst werden. Bei sehr nassem Laub empfehle es sich, die Blätter etwas trocknen zu lassen. Grund: das Gewicht der Tonne.

Um zu verhindern, dass der Biomüll über Nacht in der Tonne festfriert, rät der EWL-Berater dazu, diese mit Zeitungspapier auszulegen. Sehr feuchter Biomüll könne zusätzlich in Zeitungspapier einschlagen werden.

Entsorgung in Natur ist illegal

Sollte mehr Laub oder Grünschnitt anfallen als die Tonne fasst, rät Fischer dazu, den Abfall Stück für Stück wöchentlich in den Behälter zu geben oder kostenpflichtige Grünschnittsäcke zu nutzen. Diese kann man am Abholtag neben die Biotonne stellen.

Illegal sei übrigens, Laub und Gartenabfälle in den Wald oder sonst wo in der Landschaft abzuladen. Neben der Rechtswidrigkeit sei das auch ökologisch problematisch, informiert Fischer. „Das Ökosystem Wald kann mit der aus dem Wald entstehenden Menge Laub gut umgehen, aber nicht mit zusätzlichen Gartenabfällen.“ Die Folge: Ein Ungleichgewicht, weil sich Gartenschädlinge im Wald ungehindert ausbreiten könnten. Also: Die Entsorgung von Laub- und Pflanzenabfällen aus dem eigenen Garten in der Natur sei keine Option.