Weil im Sommer wieder mehr Grüngutabfälle anfallen, werden in Landau die Biotonnen vorübergehend häufiger geleert, und zwar im wöchentlichen Rhythmus statt wie bisher an allen 14 Tagen.

Das teilt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) mit. Die Regelung gilt bis Oktober. Sie ist nach Angaben der Stadt aus hygienischen Gründen nötig. Zum anderen dient der Zusatzservice dazu, die Restabfallmenge zu reduzieren, da Bioabfälle auch gelegentlich in die schwarzen Tonne geworfen werden. „Mit der zusätzlichen Leerung wollen wir die Voraussetzung dafür schaffen, organische Abfälle als Kompost oder als Rohstoff zur Bioerdgaserzeugung der Wiederverwertung zuzuführen“, sagt EWL-Abfallberater Andreas Fischer.

Aus den gleichen Gründen werden auch die Biotonnen im Landkreis SÜW wöchentlich geleert, dort erstreckt sich die häufigere Frequenz von Mai bis einschließlich November und damit mehr als die Hälfte eines jeden Jahres.

„Zu viel Plastik in der Biotonne“

Hobbygärtner können über die Biotonne Grünschnitt und Gartenabfälle entsorgen. Allerdings gibt Andreas Fischer zu beachten: „Grünschnitt wie Äste und Sträucher oder kleinere Baumstämme sollten nur dann in die Biotonne gegeben werden, wenn sie nicht mehr als zehn Zentimeter Durchmesser haben. Sonst machen sie in den Behältern der Vergärungsanlage während der Aufbereitung Probleme.“ Zur kostenlosen Entsorgung größerer Grünschnittmengen steht der Wertstoffhof Am Hölzel bereit. Eine weitere Alternative sei in Landau der 120 Liter fassenden Grünschnittsack, der für zwei Euro zu haben ist und mit der Biotonne vom EWL abgeholt wird.

In Landaus Biotonnen kommen jährlich rund vier Millionen Kilogramm organische Abfälle zusammen. Weil darin nach wie vor zu viel Plastik landet, appelliert der EWL, insbesondere keine „biologisch abbaubaren“ Beutel zu nutzen. „Diese Beutel verrotten viel zu langsam und sind für unsere Kompost- und Vergärungsanlagen Störstoffe, die teuer aussortiert werden müssen.“