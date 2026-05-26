Der Entsorgungs- und Wirtschafts-betrieb Landau (EWL) stellt ab dem 1. Juni bis Ende November den Abholrhythmus für Biotonnen wieder auf wöchentlich um. Das hat die Stadt mitgeteilt. Begründet wird der engere Takt mit einem Anstieg an Grüngutabfällen in der warmen Jahreszeit, der Vermeidung unangenehmer Gerüche und der nachhaltigen Reduzierung der Abfälle.

Mit der zusätzlichen Leerung werde die Voraussetzung dafür geschaffen, organische Abfälle als Kompost oder zur Bioerdgaserzeugung zu verwerten, wird der EWL-Abfallberater Andreas Fischer zitiert. Gleichzeitig entlasten werde der Restmüll von Bioabfällen entlastet, die sonst fälschlicherweise in der Verbrennungsanlage landen würden. Damit leiste der EWL einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Klimaschutzziele.

Bis zu 5000 Tonnen organische Abfälle landeten jährlich in den Biotonnen der Stadt, heißt es in der Mitteilung weiter. Darunter sei leider auch immer noch Plastik, insbesondere biologisch abbaubare Plastikbeutel. Diese verrotteten zu langsam und seien Störstoffe für die Anlagen. Zeitungspapier oder alte Papiertüten eigneten sich zum Einwickeln loser und feuchter Bioabfälle besser.

Hobbygärtner können Grünschnitt und Gartenabfälle unkompliziert in der Biotonne entsorgen, so der EWL weiter. Grünschnitt wie Äste und Sträucher sollten aber nur dann in die Biotonne, wenn sie weniger als 10 Zentimeter Durchmesser haben. Größere Mengen solle man lieber zum Wertstoffhof „Am Hölzel“ bringen, der bis zu 1000 Kilo kostenlos annimmt.