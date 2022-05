In den Gärten und auf dem Balkon sprießt und grünt es. Da damit auch mehr organische Reste anfallen, verkürzt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) wieder den Abholrhythmus für Biogut. Zwischen dem 30. Mai und der ersten Oktoberwoche wird die grüne Tonne dann wöchentlich geleert. Wie aus einer Pressemitteilung des EWL hervorgeht, kommen in Landau jährlich über vier Millionen Kilogramm an organischer Masse zusammen.

Kein Plastik

„Es ist besonders wichtig, dass kein Plastik oder andere Störstoffe in der grünen Tonne landen. Das überprüfen wir stichprobenartig und markieren falsch befüllte Tonnen mit roten Karten“, sagt Andreas Fischer, Abfallberater des EWL. Aus den gesammelten organischen Resten soll hochwertiger Kompost entstehen.

Der Entsorger gibt fünf Tipps für die Befüllung der Tonne: 1. Biogut kann in Papiertüten, Zeitungspapier oder Küchenkrepp eingewickelt werden, auch etwas zerknülltes Zeitungspapier am Tonnengrund bindet Feuchtigkeit und damit Gerüche. 2. Klein geschnittene Stauden und Zweige bilden ein Luftpolster zwischen feuchten organischen Schichten. 3. Aufgepasst bei Grasschnitt: Anwelken in der Sonne hilft, sonst gärt es in der Tonne. 4. Biotonne mag ein Schattenplätzchen, da Wärme die geruchsbildenden Prozesse beschleunigt. 5. Waschen und Trocknen bitte: Die Biotonne ab und zu mit dem Wasserschlauch ordentlich auszuspritzen und in der Sonne mit offenem Deckel zu trocknen.

Info

Bei Fragen hilft das Abfallberatungsteam des EWL unter Telefon 06341 1386-43.