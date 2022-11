Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) wird verpflichtet sein, künftig regelmäßig einen Blick in die Mülltonnen der Landauer zu werfen. Denn nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ist jeder Bürger gehalten, seinen Abfall sauber zu trennen. Nach Angaben von EWL-Vorstand Bernhard Eck haben Analysen des Restmülls in Landau gezeigt, dass der Anteil der biogenen Stoffe in den schwarzen Tonnen von Haushalten, die auch Biotonnen vor der Tür stehen haben, noch bei 38 Prozent liegt. Noch höher, nämlich 50 Prozent, ist der Anteil des Bioabfalls in Tonnen derer, die sich von der Biotonne haben befreien lassen, weil sie Eigenkompostierer sind und dadurch rund 20 Prozent an Kosten sparen. Diese Kundschaft allerdings wird in Landau immer weniger. Laut Eck sank die Zahl der Landauer, die keine Biotonne haben, von 25 auf mittlerweile 16 Prozent.

Wertstoff Phosphor

Eck und EWL-Verwaltungsratsvorsitzender Maximilian Ingenthron sehen darin ein Ergebnis der Lenkungswirkung über Gebühren. Denn die Biotonne biete für nur 1,20 Euro mehr im Monat so viel mehr Leerungen als eine Restmülltonne – die eine wird 34-mal im Jahr geleert, die andere nur 13-mal. Wer sich die grüne Tonne sparen will, muss nachweisen, dass er den Kompost auf dem eigenen Grundstück verwerten kann – pro Person im Haushalt müssen es mindestens 50 Quadratmeter Gartenfläche sein. Beim Bioabfall geht es unter anderem darum, Phosphor in den Kreislauf der Natur zurückzugeben. „Abfall kann ein Wertstoff sein“, sagt Bernhard Eck. Es werde in der nächsten Zeit eine Aufgabe sein, die Trennschärfen beim Abfall zu verbessern. Der EWL erarbeitet derzeit ein Abfallwirtschaftskonzept.