An den Ecovin-Verkostungstagen am Samstag, 21. Mai, und Sonntag, 22. Mai, nimmt auch das Nußdorfer Bio-Weingut Rummel teil. Wie der Verband Ecovin mitteilt, ist der Tag der Offenen Tür mit Verkostung am 21. Mai von 9.30 bis 17 Uhr. Auf Anfrage wird es auch Stationenwanderungen in die Weingärten mit Picknickkörben geben. Anmeldung und weiter Informationen beim Weingut Rummel unter Telefon 06341 61972 oder per E-Mail an info@rummel-biowein.de. Ecovin ist der Verband der Bio-Weingüter.