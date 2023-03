Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer ist dieser Norbert Herrmann, der für die AfD im Landauer Stadtrat sitzt und für sie als Direktkandidat im Wahlkreis 50/Landau antritt? „Kein Brauner“, sagt er und schiebt nach: „Kein brauner Idiot“. Einer, der eigentlich mit Politik nicht so viel am Hut habe, jedenfalls nicht auf höherer Ebene, sondern der für die Landauer etwas bewegen will.

Herrmann ist einer, der nicht mehr mitmachen will in einer schwierigen Partei, sobald die Überwachung durch den Verfassungsschutz kommt. Seine politischen Anfänge gehen auf