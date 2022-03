Noch bis zum 1. April ist die Ausstellung „50 Jahre, 50 Bilder – Lebendige Verbandsgemeinde Edenkoben“ im Foyer der Verbandsgemeinde zu sehen. Die Foto-AG der Volkshochschule Edenkoben hat Stimmungen, Blickwinkel und zauberhafte Momente in den romantischen Winzerdörfern am Haardtrand und in den Genussoasen in den Gäugemeinden eingefangen.

Wer ein Bild gesehen hat, das ihm gefällt, kann es erwerben. Die Verbandsgemeindeverwaltung wird die Bilder inklusive Rahmen für einen Preis von 60 Euro verkaufen. Einige Bilder wurden bereits von den Ortsgemeinden gekauft, diese Exponate sind mit einem roten Punkt versehenen. Die Bilder werden am Ende des Festjahres übergeben. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an 50jahre@vg-edenoben.de oder unter Telefon 06323 959216 melden.