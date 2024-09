Bereits zum viertenmal geht am Bethesda der ökumenisch veranstaltete biblische Stationenweg an den Start. Die „lebendigen Bilder aus der Bibel“ werden am Freitag, 20., und Samstag, 21. September, gezeigt, teilt Gemeindereferent Artur Kessler mit. Viele Darsteller wirken bei den biblischen Szenen im und um das Bethesda mit. Die Gäste werden gruppenweise auf eine Art Zeitreise gehen – und sich in die Zeit und die Heimat von Jesus begeben. „Gemeinsam wird erlebt, was damals passierte und wie das die Menschen früher berührte und heute noch berührt. Es geht darum, wer und wie Gott ist, wie ein gutes Zusammenleben geht und was das Reich Gottes damit zu tun hat.“

Wer den Stationenweg besuchen möchte, kann eine Führung buchen. Diese sind laut Kessler am Freitag zwischen 14 und 17 Uhr sowie am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr. Treffpunkt dazu sei die Cafeteria in der Bodelschwinghstraße 27. Anmeldung per E-Mail an stationenweg@diakonissen.de oder telefonisch unter 06341 282488. Eintritt frei, Spenden für das Projekt und die Arbeit des Bethesda sind willkommen.