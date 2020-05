Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Samstag gegen 18 Uhr bei einem Unfall im Wellbachtal zu. Wie die Polizei berichtet, war der 26-jährige Biker auf der B 48 von Hofstätten kommend in Richtung Rinnthal unterwegs. Beim Einfahren in eine Rechtskurve berührte eine Fußraste die Fahrbahn. Dadurch verlor der Mann die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht.