Wer am Freitagabend an der A-65-Anschlussstelle Insheim nicht durchkam, war in die Nachwehen eines Biker-Unfalls geraten. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 30-jähriger Motorradfahrer gegen 22.30 Uhr von der Autobahn abfahren. In der Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte – laut Polizei weil er zu schnell unterwegs war. Der Mann klagte über Schmerzen im rechten Schulterbereich und wurde mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem BMW-Motorrad entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro. Die Feuerwehr war mit 25 Personen und acht Fahrzeugen im Einsatz. Die Autobahnmeisterei Kandel musste die Fahrbahn großflächig reinigen. Die Anschlussstelle war daher für 1,5 Stunden gesperrt. Da es schon so spät war, kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.