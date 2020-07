Einen Schlüsselbeinbruch zog sich ein 31-jähriger Motorradfahrer am Samstag gegen 18.45 Uhr bei einem Unfall in Burrweiler zu. Laut Polizei war der Biker auf der K 58 zwischen Burrweiler und Buschmühle unterwegs, als ihm in einer Linkskurve ein schwarzes Auto teilweise auf seiner Spur entgegenkam. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, musste der Motorradfahrer ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam von der Straße ab. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.