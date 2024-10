Bei einem Wildunfall zwischen Großfischlingen und Essingen ist am Samstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte der 64-Jährige auf der Landstraße mit einem Reh und stürzte. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Für das Tier kam jede Hilfe zu spät, es starb am Unfallort. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Die Behörde bittet Zeugen, sich unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.