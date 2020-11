Ein Motorradfahrer hat am Donnerstag gegen 16.50 Uhr wohl einen Fußgänger auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Johannes-Kopp-Straße gefährdet. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Vorfall von einem Zeugen gemeldet. Der Motorradfahrer fuhr auf dem Hinterrad über den Parkplatz, der Fußgänger musste zur Seite springen, um dem Biker auszuweichen. Die Polizei sucht nun nach diesem Passanten und weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.