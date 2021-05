Ein 25-jähriger Radfahrer ist am frühen Montagmorgen am Hauptbahnhof in Landau kontrolliert worden, weil er eine Bierdose in der Hand hielt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass gegen den Radfahrer ein Haftbefehl vorliegt. Der 25-Jährige wurde nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, heißt es im Polizeibericht.