Das Kooperationsprojekt „Lebensraum für Bienen, Insekten und Co.“, die der Kindergarten St. Sebastian und der Pfälzerwald-Verein Roschbach gemeinsam initiiert und umgesetzt haben, eröffnet am Samstag um 15 Uhr im Zuge des Kita-Sommerfestes offiziell den Roschbacher Bienenrundweg. Wer diesen etwa ein Kilometer langen Pfad beschreitet, wird an elf Stationen Wissenswertes über das Insekt erfahren – ebenso über die von Menschen verursachten Problemen, mit denen das Tier zu kämpfen hat. Der Rundweg wurde bereits im Sommer vergangenen Jahres fertiggestellt, nun wird die Einweihung coronabedingt nachgeholt. Zuvor ist für ein abwechslungsreiches Programm an der Kita in der Kreuzstraße 13 gesorgt. Los geht es um 10 Uhr, dann sind unter anderem Vorführungen der Kinder und ein Mal- und Luftballonweitflug-Wettbewerb vorgesehen, auch Wildbienen-Nisthilfen werden gebaut.