Nach den Geschäften in der Stadt öffnen nun auch weitere Einrichtungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat die städtische Bibliothek seit Donnerstag wieder regulär ihre Türen aufgesperrt. Maximal 15 Besucher dürfen sich gleichzeitig drinnen aufhalten. Die Aufenthaltsdauer wird auf 30 Minuten pro Besuch begrenzt. Sitz- und Arbeitsplätze bleiben abgesperrt. Die Öffnungszeiten der Bibliothek entsprechen denen vor dem Lockdown.

Ab Montag öffnet auch der Lesebereich des Stadtarchivs. Hier ist eine schriftliche Terminvereinbarung per E-Mail an archiv-und-museum@landau.de oder per Fax an 06341 134209 notwendig. Das Museum für Stadtgeschichte hingegen bleibt vorerst noch geschlossen.

Bibliothek