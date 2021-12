Die Landauer Stadtbücherei bietet ihren Nutzern ab sofort einen kostenlosen Zugang zu den Angeboten der App tigerbooks an. Wie die Verwaltung mitteilt, stehen dort über 8000 Angebote für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren zur Verfügung, darunter eBooks, Hörbücher, Hörspiele und Kinderlieder sowie Bilderbücher. Zudem sind in der Anwendung auch Bilderbücher mit Vorlesefunktion, Animationen, zusätzlichen Lern- und Lesespielen sowie ein Audiorekorder zu finden. In der App gibt es viele Angebote aus bekannten Kinderserien wie Bibi und Tina, Yakari oder das Sams. Die App sei kindersicher und werbefrei, betont die Verwaltung.

Infos

Weitere Infos im Netz unter tiger.media/tigerbooks/ und opac.landau.de. Außerdem steht das Team der Stadtbibliothek per E-Mail an stadtbibliothek@landau.de sowie telefonisch unter 06341 134320 zur Verfügung.