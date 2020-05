Nun profitiert auch die Landauer Stadtbibliothek von den Lockerungen während der Corona-Pandemie – die Bücherei öffnet ab Donnerstag wieder. Gar nicht so locker geht’s aber für die ausgeliehenen Bücher zu: Sie müssen nach der Rückgabe erstmal 72 Stunden in Quarantäne, bevor sie wieder ins Regal wandern dürfen. Die Stadt hat auch weitere Schutzregeln erlassen: So dürfen die Menschen nur in die Bücherei, um Bücher oder andere Medien auszuleihen oder zurückzugeben, teilt die Stadt mit. Es dürfen auch nur 15 Personen gleichzeitig rein, diese müssen alle Masken tragen und 1,5 Meter Abstand voneinander halten. Die Bücherei hat auch kürzere Öffnungszeiten: An jedem Werktag außer Mittwoch stehen die Pforten von 13 bis 18 Uhr offen, samstags von 9 bis 13 Uhr.