Am Samstag, 29. Oktober, 18 Uhr, ist in der Protestantischen Kirche Mörzheim ein besonderer Gottesdienst. Unter dem Motto „Bibel und Wein geben einander die Hand“ soll der Verbindung zwischen Himmel und Rebensaft anhand von biblischen Texten und Weinpräsentationen Mörzheimer Winzer nachgespürt werden, die inniger und älter ist als geahnt, heißt es in der Mitteilung. Den Gottesdienst leiten Prädikant Matthias Wiegand und seine Frau Monika.