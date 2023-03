Die Bürgerinitiative pro Baum kritisiert, dass beim Neubau eines Parkhauses in der Paul-von-Denis-Straße nur fünf der eigentlich vorgeschriebenen zehn Bäume gepflanzt werden sollen. Zum Ausgleich soll die Fassade des Parkhauses begrünt werden. Andreas Barlang, Co-Sprecher der Initiative, hält davon wenig, insbesondere weil das Parkhaus schon größer werde, als es der Bebauungsplan eigentlich zulässt. Es gebe keinen Anlass, „auf Kosten der Gesamtheit der Landauer Bürgerschaft“ auf die Bäume zu verzichten. Zudem hege die BI Zweifel daran, dass die Begrünung des Parkhauses eine ähnliche Wirkung in Bezug auf Verdunstung und Schatten-Werfen, mithin auf das Mikro-Klima haben werde wie fünf erwachsene Bäume. Barlang wiederholt auch seine Kritik, dass für den Bau eines Radwegs am Goethepark mehrere gesunde Bäume gefällt worden seien, obwohl dies nicht nötig gewesen sei. Sie hätten weit genug neben dem Weg gestanden, das Wurzelwerk sei durch die Baggerarbeiten überhaupt nicht tangiert gewesen, und eventuell störende Äste hätte man auch einzeln wegnehmen können.