Ein Unbekannter ist in Annweiler am Dienstagvormittag in ein Wohnhaus in der Hauptstraße eingebrochen, meldet die Polizei. Als die Bewohnerin gegen 11.30 Uhr zurückkehrte, traf sie auf den Einbrecher, der die Flucht ergriff, vermutlich in Richtung Römergasse. Der Mann wird beschrieben als hager, etwa 170 Zentimeter groß und, mit grauer Hose sowie grauer Mütze. Ob der Täter etwas gestohlen hat, ist noch unklar. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Landau bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341 287-0 zu melden oder per E-Mail an KILandau.K43@polizei.rlp.de Hinweise zu schicken.