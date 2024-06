Mit der Amtszeit des Stadtrates endet auch die des Kulturbeirates – und es werden neue Mitglieder gesucht. Vor rund zweieinhalb Jahren hat die Stadt den Beirat ins Leben gerufen. „Die Mitglieder um die Vorsitzende Ilse Berner standen dem Stadtrat und dem Kulturausschuss mit ihrer Expertise beratend zur Seite und leisteten erfolgreiche Pionierarbeit“, teilt die Stadt mit. Für die nächste, fünfjährige Amtsperiode, können sich Kulturschaffende ab sofort beim Kulturbüro bewerben. Der Beirat hat unter anderem die Aktion „Eine Stadt liest ein Buch“ initiiert, sich für die Zukunft des Universum-Kinos eingesetzt, ein Budget für die Arbeit des Beirats eingeführt, die Bereitstellung von Fördermitteln für die freie Kulturszene beantragt und bei der Erarbeitung der Kulturförderrichtlinien mitgewirkt. Bewerben können sich Landauer mit kultureller Expertise, aber auch Auswärtige, die sich in der Stadt aktiv am kulturellen Leben beteiligen.

Info

Bewerbungen werden bis 25. August per E-Mail an jonathan.danigel@landau.de entgegengenommen. Unter allen Bewerbungen werden die Mitglieder des Kulturbeirats am 10. September in öffentlicher Sitzung des Stadtrats gelost. www.landau.de/kulturbeirat.