Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat für die Kunst am Bau an der Gebrüder Ullrich Realschule Plus in Maikammer ein zweistufiges Verfahren initiiert, informiert eine Pressesprecherin auf Nachfrage. 50.200 Euro sind veranschlagt. Auf die Ausschreibung seien Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet eingegangen. Ein Auswahlgremium mit Vertretern der Kunstszene, der Schule und des Landkreises habe am 28. Oktober 2020 unter 37 professionellen Künstlern fünf Kandidaten zur Abgabe eines Entwurfs ausgewählt. Der Siegerentwurf soll von einem Preisrichtergremium am 11. März 2021 gekürt werden. Für die Umsetzung sind rund sechs Monate veranschlagt.