Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist für alle Beteiligten mit Anstrengungen verbunden. Ein Bewerbertag im Bethesda bringt Frauen mit einem möglichen Arbeitgeber zusammen. Eine Herausforderung steht im Mittelpunkt.

Stellen Sie sich vor, Sie möchten Ihre Karriere wechseln. Ihr alter Job reizt Sie nicht mehr, möglicherweise können Sie ihn gar nicht mehr ausüben. Jedenfalls sind Sie auf der Suche nach einem neuen Job. Sie sind motiviert, qualifiziert sind Sie vielleicht auch – und dann können Sie sich im Bewerbungsgespräch und später mit Ihren Kollegen kaum unterhalten. Egal, wie gut alle anderen Bedingungen sind, ohne gemeinsame Sprache am Arbeitsplatz wird es nicht einfach.

In Deutschland betrifft dieses Problem häufig Geflüchtete. Nach oft traumatisierenden Erlebnissen während ihrer Flucht möchten viele in Deutschland eine Arbeit aufnehmen. Nun kommt es darauf an, zu koordinieren: zwischen Deutschunterricht, Kinderbetreuung und einer infrage kommenden Arbeitsstelle. Kann ich denn weiterhin jeden Morgen meinen Sprachkurs besuchen und zum Beispiel nur Spätschichten arbeiten? Solche Fragen wollen beantwortet sein, bevor ein mögliches Jobangebot auf der Zielgeraden scheitert. Einfach ist das nicht, meint Anke Spittka von der Agentur für Arbeit in Landau.

Man braucht auch Lernende

Einen Versuch, Geflüchtete trotzdem in Arbeitsverhältnisse zu vermitteln, unternimmt ihre Behörde zusammen mit dem Jobcenter Landau und in Kooperation mit dem Alten- und Pflegezentrum Bethesda. Sie haben 21 Frauen unterschiedlichen Alters aus der Ukraine und den acht häufigsten Herkunftsländern Geflüchteter eingeladen, sich am Dienstagvormittag das Bethesda als möglichen Arbeitgeber anzusehen.

Nieske Schilling und Marc Sellmann stellen das Bethesda als Arbeitgeber vor. Foto: Iversen

Man brauche nicht nur fertige Fachkräfte, sondern auch Menschen, die man zu Fachkräften ausbilden könne, sagt Martin Müller, Geschäftsführer des Jobcenters Landau. Das Ziel des Bewerbertages sei erstmal, bei Arbeitgeber und Teilnehmerinnen ein gegenseitiges Interesse zu wecken.

Die Bewohner sprechen eher Pfälzisch als Hochdeutsch

Ein Sprung in die Präsentation, mit der Nieske Schilling und Marc Sellmann aus der Geschäftsleitung des Bethesda ihre Einrichtung vorstellen. Die Geschwindigkeit des Redebeitrags sei bisher zu hoch, merkt Elena Schumacher am Ende der Vorstellung an. Die Mitarbeiterin des Bethesda übersetzt für die anwesenden ukrainischen Frauen. Viele der Teilnehmerinnen seien nicht ausreichend mitgekommen. Die Geschäftsleitung reagiert und drosselt ihr Sprechtempo.

Nachdem sich die Teilnehmerinnen ein erstes Bild von ihrem potenziellen Arbeitgeber gemacht haben, teilen sie sich nach Interessen für einen Rundgang auf. Einige Frauen bekommen den Alltag der Pflege gezeigt, eine deutlich größere Gruppe möchte sich die Aufgaben in der Hauswirtschaft ansehen. Dafür seien zumindest weniger sprachliche Kenntnisse nötig als in der Pflege, wo Angestellte viel Zeit im Kontakt mit Bewohnern verbringen, sagt die Geschäftsleitung des Bethesda. Diese sprächen häufig eher Pfälzisch als Hochdeutsch. Ein gewisses Maß an Sprachkenntnissen sei also nötig, um dort zu bestehen.

Direkt Praktika vermittelt

In der Großküche bekommt die Gruppe einen Eindruck vom Alltag der Bewirtung im Bethesda vermittelt. Jeden Tag würden hier 500 Essen zubereitet, heißt es. Anschließend führt Mitarbeiterin Maria-Luise Weber in die Grundregeln der Gebäudereinigung ein. Die Teilnehmerinnen hören interessiert zu, stellen Fragen zu den Arbeitszeiten und der Vereinbarkeit der Schichten mit einem Deutschkurs. Viele Menschen seien verunsichert, die Deutschstunden durch die Sprachpraxis im Beruf zu ersetzen, erklärt Spittka. Die Verständigung an Sprachbarrieren vorbei und die Koordination mit Deutschkursen ist ein wiederkehrendes Thema während der Gespräche.

Zurück auf den Rundgang: „Das ist doch der beste Einblick, den man kriegen kann“, sagt Schilling. Sie kann sich gut vorstellen, ab jetzt häufiger kleineren Gruppen ein solches Kennenlernen zu ermöglichen. Es sei anzunehmen, dass nur vereinzelte Teilnehmerinnen im Anschluss an einen Bewerbertag dort eine Arbeit antreten würden, berichtet Martin Müller aus der Perspektive des Jobcenters. Trotzdem könnten Geflüchtete von einem solchen Programm profitieren. Schließlich übe man den Kontakt mit Menschen im Berufsalltag und könne Erfahrungen in Bewerbungssituationen sammeln. Und vielleicht sei ja die ein oder andere Teilnehmerin interessiert, im Bethesda anzufangen.

Und tatsächlich: Zwei, drei Praktika vermittele man gerade an Teilnehmerinnen des Bewerbertags, sagt eine Mitarbeiterin gegen Ende des Termins. Maria-Luise Weber freut das. Praktika seien ein hervorragender Einstieg, um alle Seiten des Berufs kennenzulernen, auch die herausfordernden. Über die Sprache hinaus spielen eben auch weitere Berufsbedingungen eine Rolle bei der Berufswahl.