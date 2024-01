Lässt sich Arthrose in Knie und Hüfte durch eine intensive Bewegungstherapie verbessern? Da ein Pilotprojekt zu dieser Fragestellung erfolgreich verlaufen war, bietet Uwe Jäger, Leitender Physiotherapeut des Herxheimer Gesundheitsparks, nun allen Betroffenen eine neue Behandlung der oft schmerzhaften Erkrankung an.

Mit einem gezielten Trainingsprogramm (Sport) könne „diese Volkskrankheit“ behandelt werden, statt wie bisher Schonung zu verordnen, Cremes und Tabletten zu verschreiben oder gleich eine OP zu empfehlen. Untersuchungen an der University of Southern Denmark hätten gezeigt, dass das gezielte Gelenktraining bei Arthrose die Schmerzen messbar verringere und Operationen hinauszögern könne. Die Ergebnisse seien wissenschaftlich bewertet worden „und sind signifikant“, teilt das Gesundheitszentrum mit. Als Arthrose wird der Verschleiß des Knorpels von Gelenken bezeichnet.

In Nordrhein-Westfalen übernähmen bereits 16 Krankenkassen die Kosten für diese acht- oder neunwöchige Therapie. In den anderen Bundesländern laufe noch die Prüfung der Kostenübernahme durch die Kassen. In Rheinland-Pfalz dürfte Jäger der Erste sein, der diese Therapie seit Jahresanfang (noch für Selbstzahler) umsetze, heißt es in einer Mitteilung des Rehazentrums. Am 21. Februar würden die ersten Kurse enden – und auf ihre Wirksamkeit hin evaluiert werden. Danach wolle er mit den nächsten Gruppen starten.