Die Stadt Landau bittet um gut erhaltene Bettlaken, Bettwäsche und Handtücher für Geflüchtete aus der Ukraine. Am Samstag, 26. März, von 12 bis 14 Uhr werden sie am ehemaligen Hotel Kurpfalz in der Horstschanze 8 bis 10 gesammelt. Die Aktion wird von der städtischen Ehrenamtsbeauftragten Angelika Kemmler koordiniert.

Bisher haben mehr als 70 Ukrainer in Landau Zuflucht gefunden. Die Stadt rechnet in den kommenden Wochen und Monaten aber mit deutlich mehr Menschen und bereitet sich auf deren Ankunft vor. Für die Unterbringung bittet sie die Bevölkerung weiter um Unterstützung.

Online-Portal eingerichtet

Weiter bittet die Verwaltung darum, gut erhaltene Betten und Kinderbetten ohne Matratzen, kleinere Kleiderschränke, Tische, Stühle und Waschmaschinen zu spenden. Solche Angebote sollten möglichst mit Bild auf dem städtischen Ukraine-Hilfsportal https://hilfe.engagement-landau.de eingestellt werden. Die Spenden sollen zunächst weiter im eigenen Haushalt aufbewahrt werden. Sie werden dann begutachtet und bei Bedarf abgeholt. Es steht bereits eine Vielzahl an Angeboten online, von der Pflegestelle für ein mitgebrachtes Haustier über Esstisch-Garnituren, Betten und Kinderbettchen, Schreibtische und Kinderkleidung bis hin zum Grill und, ganz wichtig, Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen.

Für Geldspenden hat die Verwaltung außerdem ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN: DE08 5485 0010 0000 0000 18, BIC: SOLADES1SUW, Verwendungszweck: Spende Ukraine-Hilfe LD. Die Spendengelder werden für Maßnahmen zur Integration, Übersetzungstätigkeiten, notwendige Beschaffungen zur Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten, die Übernahme von Unterhaltskosten und Maßnahmen zur Abfederung von Härtefällen verwendet. Spenderinnen und Spender werden gebeten, ihren Namen und ihre Adresse anzugeben und erhalten dann eine Zuwendungsbestätigung.